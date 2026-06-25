Евгений Панасенко: «Максимальную капитализацию приносят инвестиции в себя»

Спикер встречи Евгений Панасенко

Фото: Михаил Брайко

КубА Клуб 18 июня провел очередной летний бизнес-завтрак в Краснодаре. На этот раз спикером встречи стал директор по стратегическим инвестициям группы компаний AVA Евгений Панасенко.

Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о том, как в Краснодаре формировался консалтинг в сфере недвижимости, почему в бизнесе нужно юридическое образование и какие критерии важны для инвестиций в тот или иной бизнес-актив.

Евгений Панасенко родился в Краснодаре. Получил два высших образования — экономическое и юридическое. «Я очень долго выбирал будущее направление деятельности. В итоге выбрал для себя экономику. Лекции об инвестициях фундаментально повлияли на мое дальнейшее развитие и карьеру»,— вспоминает Евгений.

Трудовую деятельность начал еще на втором курсе института — устроился работать в отдел клиентского сервиса одного из коммерческих банков. На четвертом курсе проходил практику в компании «Ваш СоветникЪ», затем работал в Macon.

«На дворе был 2007 год. Консалтинг в сфере недвижимости тогда только формировался. Никто не знал, сколько квадратных метров тогда было, например, офисных помещений в Краснодаре. Я разбил город по квадратам, измерил свой шаг и шагами мерил площади зданий, потому что ни интернета, ни доступа к распечаткам тогда не было. Первые цифры по поводу количества квадратных метров складов, торговых центров, офисов мы получали именно таким образом»,— рассказывает Евгений Панасенко.

После получения диплома экономиста его звали поступать в аспирантуру. Но Евгений рассудил, что наука — не его путь, и решил получить второе высшее образование — юридическое.

Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, создатель группы компаний «Высшая Лига»; Ярославна Кулиш – бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Евгений Панасенко – директор по стратегическим инвестициям группы компаний AVA; Александр Полиди – профессор, сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики

Фото: Михаил Брайко

«Я не собирался быть юристом. Но понимал: чтобы разбираться в бизнесе, мне необходимо понимать законодательство. Поэтому и выбрал юриспруденцию»,— пояснил спикер.

После получения второго диплома Евгений Панасенко занимался консалтингом в компании GVA Sawyer. Затем переехал вместе с семьей в Москву, где в течение десяти лет работал в одной из крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний Ernst & Young.

В 2023 году Евгения пригласили в группу компаний AVA, где он возглавил направление стратегических инвестиций.

«В этом году компании 19 лет. Одно время она была классическим девелопером, затем стала девелоперской инвестиционной компанией. А сегодня это инвестиционная компания, где девелопмент — одно из многих направлений. Вместе со своей командой я занимаюсь развитием разноотраслевых активов, которые не относятся к классической девелоперской деятельности»,— рассказал Евгений Панасенко.

По словам Евгения, его основная задача — найти и оценить бизнес-актив, в который было бы интересно инвестировать. При этом важной задачей является не только изучение актива с точки зрения обоснованности цены продажи, но и определение потенциала роста и выявление скрытых возможностей приобретаемого актива. Образно говоря, на рынке инвестиций он занимается поиском алмазов, из которых потом можно сделать бриллианты.

Евгений Панасенко рассказал, какие критерии важны для инвестиций

Фото: Михаил Брайко

«Когда через тебя ежедневно проходит большое количество активов, начинаешь понимать, на какие критерии нужно обращать внимание. Мы разработали целую методологию, на каком этапе и по каким причинам нужно отсекать тот или иной проект. И экономика здесь далеко не на первом месте. Главное — это перспективы: имеет ли тот или иной бизнес потенциал для дальнейшего развития»,— говорит Евгений.

Однако самой правильной, по мнению спикера, является инвестиция в себя. Это то, что приносит максимальную капитализацию, резюмировал Евгений Панасенко, отвечая на многочисленные вопросы гостей и резидентов клуба.

ИП Пшеничный Алексей Александрович