Евгений Панасенко: «Максимальную капитализацию приносят инвестиции в себя»
Бизнес-завтрак КубА Клуба
КубА Клуб 18 июня провел очередной летний бизнес-завтрак в Краснодаре. На этот раз спикером встречи стал директор по стратегическим инвестициям группы компаний AVA Евгений Панасенко.
Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о том, как в Краснодаре формировался консалтинг в сфере недвижимости, почему в бизнесе нужно юридическое образование и какие критерии важны для инвестиций в тот или иной бизнес-актив.
Евгений Панасенко родился в Краснодаре. Получил два высших образования — экономическое и юридическое. «Я очень долго выбирал будущее направление деятельности. В итоге выбрал для себя экономику. Лекции об инвестициях фундаментально повлияли на мое дальнейшее развитие и карьеру»,— вспоминает Евгений.
Трудовую деятельность начал еще на втором курсе института — устроился работать в отдел клиентского сервиса одного из коммерческих банков. На четвертом курсе проходил практику в компании «Ваш СоветникЪ», затем работал в Macon.
«На дворе был 2007 год. Консалтинг в сфере недвижимости тогда только формировался. Никто не знал, сколько квадратных метров тогда было, например, офисных помещений в Краснодаре. Я разбил город по квадратам, измерил свой шаг и шагами мерил площади зданий, потому что ни интернета, ни доступа к распечаткам тогда не было. Первые цифры по поводу количества квадратных метров складов, торговых центров, офисов мы получали именно таким образом»,— рассказывает Евгений Панасенко.
После получения диплома экономиста его звали поступать в аспирантуру. Но Евгений рассудил, что наука — не его путь, и решил получить второе высшее образование — юридическое.
«Я не собирался быть юристом. Но понимал: чтобы разбираться в бизнесе, мне необходимо понимать законодательство. Поэтому и выбрал юриспруденцию»,— пояснил спикер.
После получения второго диплома Евгений Панасенко занимался консалтингом в компании GVA Sawyer. Затем переехал вместе с семьей в Москву, где в течение десяти лет работал в одной из крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний Ernst & Young.
В 2023 году Евгения пригласили в группу компаний AVA, где он возглавил направление стратегических инвестиций.
«В этом году компании 19 лет. Одно время она была классическим девелопером, затем стала девелоперской инвестиционной компанией. А сегодня это инвестиционная компания, где девелопмент — одно из многих направлений. Вместе со своей командой я занимаюсь развитием разноотраслевых активов, которые не относятся к классической девелоперской деятельности»,— рассказал Евгений Панасенко.
По словам Евгения, его основная задача — найти и оценить бизнес-актив, в который было бы интересно инвестировать. При этом важной задачей является не только изучение актива с точки зрения обоснованности цены продажи, но и определение потенциала роста и выявление скрытых возможностей приобретаемого актива. Образно говоря, на рынке инвестиций он занимается поиском алмазов, из которых потом можно сделать бриллианты.
«Когда через тебя ежедневно проходит большое количество активов, начинаешь понимать, на какие критерии нужно обращать внимание. Мы разработали целую методологию, на каком этапе и по каким причинам нужно отсекать тот или иной проект. И экономика здесь далеко не на первом месте. Главное — это перспективы: имеет ли тот или иной бизнес потенциал для дальнейшего развития»,— говорит Евгений.
Однако самой правильной, по мнению спикера, является инвестиция в себя. Это то, что приносит максимальную капитализацию, резюмировал Евгений Панасенко, отвечая на многочисленные вопросы гостей и резидентов клуба.
ИП Пшеничный Алексей Александрович
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