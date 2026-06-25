Турпоток в Сочи превысил 3 млн человек

Глава Сочи Андрей Прошунин осмотрел пляжи Хостинского и Центрального районов вдоль Приморской набережной, оценив ход благоустройства, уровень безопасности и соблюдение санитарных норм. В летнем сезоне на курорте работают порядка 180 пляжных территорий общей вместимостью единовременно 300 тыс. отдыхающих. Турпоток в этом году превысил 3 млн туристов, а бронирование коллективных средств размещения на июль и август достигло 68%, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Андрей Прошунин отметил, что морская вода прогрелась до 24–25 градусов, а Роспотребнадзор подтвердил соответствие санитарным нормам по результатам почти 2,5 тыс. проб. На случай нештатных ситуаций на береговой полосе разработали четкий алгоритм действий для спасателей и охраны, а с открытием сезона начал работу межведомственный летний оперативный штаб. Главная задача — обеспечить комфортный и безопасный отдых для каждого гостя.

В ходе общения с отдыхающими и местными жителями глава города выслушал пожелания: Олег Шапкин из Нового Уренгоя отметил высокий уровень благоустройства и сервиса на пляже «Цирк», а блогер Роман Шматов указал на необходимость увеличения числа питьевых фонтанчиков. В ответ Андрей Прошунин сообщил о планах возведения на Приморской набережной питьевого бювета с минеральной водой.

На сегодняшний день в Сочи благоустроили 41 км береговой полосы, а 65 из 180 пляжей удостоены федерального «синего флага». На всех основных пляжах оборудовали зоны отдыха, спортивные площадки и безопасные детские акватории. На пляже «Маяк» к сезону построили корты для падел-тенниса, детскую площадку и установили волноломы из природного камня в рамках первого этапа реконструкции Приморской набережной.

Андрей Прошунин подчеркнул, что реконструкция главной набережной — сложный поэтапный процесс, который он держит на контроле и который продолжится после завершения сезона. К следующему лету на пляже «Маяк» запланировали демонтаж четырех бун, расширение пляжной полосы до 30 м и ремонт волноотбойной стены. Ограждение на площади Южного мола сохранят до окончания всех этапов в 2028 году для безопасности посетителей при проведении строительных работ.

Мария Удовик