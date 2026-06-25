В Анапе школьник ударил сверстника ножом

Сотрудники ОМВД России по городу Анапе выясняют обстоятельства конфликта с участием несовершеннолетних, произошедшего на Супсехском шоссе. По предварительным данным, в ходе ссоры 12-летний подросток ранил своего сверстника ножом, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть днем 20 июня. Прибывшие на место оперативники установили, что инцидент случился вблизи детской игровой площадки. После нанесения удара подозреваемый скрылся, однако в настоящее время его личность установлена.

Пострадавший мальчик был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Угрозы его жизни нет. По данным СМИ, удар пришелся в область легкого.

В отношении матери несовершеннолетнего, подозреваемого в нападении, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Наталья Решетняк