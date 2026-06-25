Кредитор предъявил железный аргумент

Ростовский дистрибьютор смазочных материалов «Юфоил» подал иск о банкротстве металлургического предприятия «Новоросметалл». Убытки производителя стали за год взлетели до 5,1 млрд руб., а выручка сократилась почти вдвое. Это не первая попытка кредиторов инициировать процедуру несостоятельности новороссийского завода. Эксперты оценивают риск банкротства компании как весьма высокий.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ростовская компания «Юфоил» обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) с заявлением о признании ООО «Новоросметалл» банкротом. Информация об этом появилась в системе «СПАРК-Интерфакс». На момент публикации заявление не принято к производству. Поводом для иска стало неисполнение должником обязательств, однако сумму долга и суть претензий в компании «Юфойл» не раскрывают. Как следует из картотеки арбитражных дел, в марте 2026 года ООО «Юфойл» обратилось в суд с иском к «Новоросметаллу» о взыскании задолженности в размере 5,1 млн руб. Однако дело было прекращено в связи с утверждением мирового соглашения.

ООО «Новоросметалл» — один из крупнейших игроков металлургического рынка Юга России с уставным капиталом 2,3 млрд руб. Бенефициар — Шалва Гибрадзе. В арбитражных судах сейчас рассматривается 61 дело, в которых «Новоросметалл» выступает ответчиком. Общая сумма претензий по этим делам составляет 243,3 тыс. руб. Большинство разбирательств связаны с неисполнением обязательств по договорам поставки.

ООО «Юфоил» — официальный дистрибьютор смазочных материалов на Юге России. Компания действует с 2017 года и зарегистрирована в Ростове-на-Дону.

Финансовое положение новороссийского предприятия в последнее время существенно ухудшилось. По итогам 2025 года чистый убыток производителя стали вырос более чем в 14 раз — до 5,1 млрд руб. (годом ранее убыток составлял 358 млн руб.). Выручка также сократилась — с 19,2 млрд руб. в 2024 году до 10 млрд руб. в прошлом. Финансовые трудности в компании связывают с падением спроса на продукцию на фоне сокращения объемов строительства.

«Юфоил» стал далеко не первым, кто пытается инициировать процедуру банкротства завода. Весной этого года сразу несколько кредиторов уведомили предприятие о намерении обратиться в суды с исками. Среди них — Западно-Сибирский электрометаллургический завод, ООО «Сибпроект» и АО «Псковвтормет». А в середине февраля Межрегиональная инспекция ФНС № 10 направила в АСКК заявление о признании компании несостоятельной. В самой компании тогда связали трудности с негативной ситуацией в отрасли и подали заявление в налоговую службу о предоставлении рассрочки по уплате налогов.

Ранее предприятие уже оказывалось на грани банкротства. В 2017 году по иску налоговиков в отношении компании вводили процедуру наблюдения. Согласно материалам дела, сумма основного долга тогда составила более 898,2 млн руб., финансовых санкций — 470,66 млн руб. Задолженность удалось погасить, и дело было прекращено.

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Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев оценивает вероятность инициирования процедуры банкротства в отношении ООО «Новоросметалл» как «достаточно высокую». По его словам, о системном характере финансовых трудностей свидетельствует тот факт, что ряд кредиторов уже уведомили о намерении обратиться в арбитраж. Это указывает на масштабный объем неисполненных обязательств. Дополнительным фактором риска служит то, что предприятие ранее уже попадало в похожую ситуацию. Как полагает эксперт, это может говорить о том, что принятые антикризисные меры были скорее временными и не устранили истинную причину проблем.

«Чистый убыток компании вырос более чем в 14 раз за год, достигнув 5,1 млрд руб., а выручка сократилась почти наполовину. Такие цифры свидетельствуют о глубоком кризисе. Компания обращалась за рассрочкой по налогам, что косвенно подтверждает дефицит ликвидности»,— говорит господин Толкачев.

При этом, добавляет профессор, несмотря на множество кредиторов, существует вероятность, что компания сможет договориться с ними о реструктуризации долгов или заключить мировое соглашение, чтобы избежать банкротства. «Это произойдет в случае, если у компании есть сильные собственники или потенциальные инвесторы, которые смогут предпринять действия для спасения бизнеса»,— резюмировал он.

В «Новоросметалле» на запрос издания не ответили.

Как ранее писал «Ъ», металлургическая отрасль остается в одном из самых затяжных кризисов за свою историю. Выпуск стали в России по итогам 2025 года снизится до 66,5 млн тонн, а потребление — до 38,9 млн тонн. Ситуация усугубляется низкой экспортной рентабельностью и санкционным давлением на российских производителей.

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Наталья Решетняк