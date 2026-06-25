До шести выросло количество погибших при ракетной атаке на Воронеж 22 июня
Завершены поисковые работы на месте ракетной атаки на Воронеж 22 июня. В результате них количество погибших увеличилось с пяти до шести: числившаяся пропавшей без вести женщина найдена под завалами без признаков жизни. Кроме того, уточнено общее число пострадавших, которое ранее измерялось «несколькими десятками»,— 68. Уточненные данные опубликовал губернатор Александр Гусев.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам главы региона, в больнице находится только один из раненых — 21-летний молодой человек. Остальным пострадавшим, среди которых оказалось двое несовершеннолетних, госпитализация не потребовалась.
«Сегодня хочу сказать спасибо самим воронежцам, не растерявшимся в сложной ситуации и проследовавшим в укрытия, а также всем нашим службам, которые в кратчайшее время оказались на месте ЧС. Благодаря грамотным действиям коллективов и своевременному оказанию помощи спасены жизни большого числа горожан»,— заключил губернатор.
В районе полудня 22 июня, в День памяти и скорби, Александр Гусев сообщил об уничтожении над Воронежем нескольких «высокоскоростных воздушных целей». Впоследствии Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с ракетным ударом по облцентру (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы).
Изначально сообщалось о троих пострадавших, один из которых находился в тяжелом состоянии. О погибших стало известно вечером, после заседания оперативного штаба. Тогда же губернатор заявил, что «пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице».
Самые серьезные разрушения были зафиксированы на промышленном предприятии, где произошел пожар. Его потушили только к вечеру. Известно как минимум о существенном повреждении верхних этажей здания. Кроме того, разрушения получили десять многоквартирных домов и шесть частных, а также, по уточненным данным горадминистрации, около 100 машин. Для оперативного устранения последствий атаки в границах нескольких улиц Железнодорожного района был введен режим ЧС.
С 23 по 25 июня в регионе объявлен траур, в связи с которым были отменены многие развлекательные мероприятия, вплоть до кинопоказов. Исключением стали события Платоновского фестиваля искусств. Накануне у попавшего под удар предприятия был организован стихийный мемориал.
Подробнее о самой тяжелой атаке ВСУ на Воронеж — в публикации «Ъ-Черноземье» «Ракетная угроза оказалась реальной».