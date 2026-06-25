До шести выросло количество погибших при ракетной атаке на Воронеж 22 июня

Завершены поисковые работы на месте ракетной атаки на Воронеж 22 июня. В результате них количество погибших увеличилось с пяти до шести: числившаяся пропавшей без вести женщина найдена под завалами без признаков жизни. Кроме того, уточнено общее число пострадавших, которое ранее измерялось «несколькими десятками»,— 68. Уточненные данные опубликовал губернатор Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы региона, в больнице находится только один из раненых — 21-летний молодой человек. Остальным пострадавшим, среди которых оказалось двое несовершеннолетних, госпитализация не потребовалась.

«Сегодня хочу сказать спасибо самим воронежцам, не растерявшимся в сложной ситуации и проследовавшим в укрытия, а также всем нашим службам, которые в кратчайшее время оказались на месте ЧС. Благодаря грамотным действиям коллективов и своевременному оказанию помощи спасены жизни большого числа горожан»,— заключил губернатор.

В районе полудня 22 июня, в День памяти и скорби, Александр Гусев сообщил об уничтожении над Воронежем нескольких «высокоскоростных воздушных целей». Впоследствии Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с ракетным ударом по облцентру (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы).

Изначально сообщалось о троих пострадавших, один из которых находился в тяжелом состоянии. О погибших стало известно вечером, после заседания оперативного штаба. Тогда же губернатор заявил, что «пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице».

Самые серьезные разрушения были зафиксированы на промышленном предприятии, где произошел пожар. Его потушили только к вечеру. Известно как минимум о существенном повреждении верхних этажей здания. Кроме того, разрушения получили десять многоквартирных домов и шесть частных, а также, по уточненным данным горадминистрации, около 100 машин. Для оперативного устранения последствий атаки в границах нескольких улиц Железнодорожного района был введен режим ЧС.

С 23 по 25 июня в регионе объявлен траур, в связи с которым были отменены многие развлекательные мероприятия, вплоть до кинопоказов. Исключением стали события Платоновского фестиваля искусств. Накануне у попавшего под удар предприятия был организован стихийный мемориал.

Подробнее о самой тяжелой атаке ВСУ на Воронеж — в публикации «Ъ-Черноземье» «Ракетная угроза оказалась реальной».

Алина Морозова