Траур объявили в Воронежской области из-за вчерашнего удара ВСУ по облцентру

В Воронежской области с 23 по 25 июня продлится траур в связи со вчерашней атакой ВСУ на облцентр. В результате нее пять человек погибли, «множеству наших земляков понадобилась помощь врачей». Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в Max и уточнил, что подписал соответствующий указ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приспущенные флаги на здании правительства Воронежской области

Фото: канал Александра Гусева в Max Приспущенные флаги на здании правительства Воронежской области

Фото: канал Александра Гусева в Max

Глава региона пояснил, что в течение трех дней в области будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали скорректировать содержание трансляций, воздержаться от развлекательных мероприятий. Накануне облдума уже отменила лыжероллерный фестиваль, который должны были провести в Воронеже 4 июля.

Александр Гусев призвал воронежцев почтить память жертв вчерашней атаки ВСУ. Он также отметил, что получает телеграммы со словами сочувствия из других регионов. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что соболезнования выразили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и врио мэра Липецка Михаил Щербаков.

Днем 22 июня, в День памяти и скорби, Александр Гусев сообщил об уничтожении над Воронежем нескольких «высокоскоростных воздушных целей». Изначально сообщалось о трех раненых, вечером губернатор опубликовал уточненные данные и заявил, что «пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице».

Серьезные разрушения получил завод в левобережной части города: там произошел пожар, который потушили только к вечеру. Были существенно повреждены верхние этажи здания, в том числе производственные помещения. Также при падении обломков пострадали фасады и остекление десяти многоквартирных домов, кровли шести частных домов и около 50 машин. Для оперативного устранения последствий атаки в пределах нескольких улиц Железнодорожного района ввели режим ЧС.

Накануне вечером «Ъ-Черноземье» сообщал, что после ракетного удара по Воронежу Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы).

Главное об атаке ВСУ на Воронеж и последствиях удара — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова