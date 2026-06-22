Ракетная угроза оказалась реальной

В понедельник, 22 июня, столица Черноземья подверглась самой мощной атаке со стороны Украины за время проведения специальной военной операции. По официальным данным, в результате ракетного обстрела предприятия на левом берегу Воронежа погибли пять человек, еще не подсчитано число раненых, но их «десятки», а также ущерб нанесен десяткам домов и машин. В Железнодорожном районе Воронежа на территории нескольких улиц ввели локальный режим ЧС для устранения последствий атаки. По данным властей, жертвами удара стали в том числе те, кто проигнорировал уже обыденный для Воронежа сигнал ракетной опасности.

Публикация в СМИ реальных фото последствий ракетного удара законодательно запрещена в Воронежской области

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Примерно в полдень понедельника, 22 июня, Воронеж подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины. После включения сирен воздушной тревоги над городом раздался взрыв, в результате которого над левым берегом поднялся черный дым. Губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале рассказал, что над Воронежем дежурные силы противовоздушной обороны сбили несколько высокоскоростных воздушных целей.

В результате атаки серьезные повреждения получили верхние этажи одного из предприятий, а также фасады и окна в расположенных рядом домах. В первом сообщении об атаке губернатор Воронежской области сообщил, что пострадали три человека, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии. Сразу после удара на место прибыли специальные службы, которые приступили к осмотру территории предприятия.

К концу дня господин Гусев уточнил, что в результате обстрела погибли пять человек, а за медицинской помощью обратились десятки жителей. Большинство из них были отпущены домой после оказания помощи.

Из-за атаки на предприятии произошел пожар, открытый огонь потушили к 16 часам. Специалисты Роспотребнадзора не выявили в воздухе превышения концентраций опасных веществ.

Семьям погибших будет выплачено по 1 млн руб., а получившим серьезные ранения — по 300 тыс. руб. В министерстве здравоохранения открыли горячую линию для родственников и близких пострадавших от обстрела. Господин Гусев, подводя итоги атаки, заявил, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. «Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице», — пояснил губернатор.

Для ликвидации последствий власти ввели режим ЧС в пределах отдельных улиц Железнодорожного района. Также был перекрыт участок Ленинского проспекта между улицами Остужева и Димитрова и изменены маршруты движения 16 автобусов.

Всего в Воронеже повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали еще шесть домов, у которых преимущественно повреждены кровли.

По словам Александра Гусева, на данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.

В середине дня Воронежский областной центр крови объявил срочный сбор донорской крови. Спустя два часа после публикации объявления в социальных сетях запасы крови были восполнены. В сообщениях центра сбор не связывали с утренним ракетным обстрелом Воронежа.

Атаку на Воронеж прокомментировал в числе прочих известных горожан митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Он заявил, что в день 85-летия с начала Великой Отечественной войны такие действия являются оскорблением памяти ветеранов: «На наш мирный Воронеж совершено воздушное нападение. Есть пострадавшие, имеются разрушения. Причинен не только ущерб здоровью и имуществу граждан — совершено оскорбление памяти наших предков, которые в грозные 1941–1945 годы плечом к плечу с нашими украинскими братьями отстаивали великую общую родную страну».

Ракетный обстрел Воронежа будет расследовать Следственный комитет России. В ведомстве пообещали дать оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению удара. Всего с начала года губернатор Александр Гусев трижды сообщал об уничтожении «высокоскоростных воздушных целей» над регионом. В результате тех атак повреждений и пострадавших не было.

Сергей Толмачев