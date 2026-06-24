На месте ракетного удара по воронежскому предприятию появился стихийный мемориал

Воронежцы принесли цветы и венок к забору завода, где в результате атаки 22 июня погибли люди. Территория предприятия огорожена сигнальной лентой.

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Во время траура воронежские власти отменили все мероприятия всероссийского проекта «Театральный поезд»: это пешеходные экскурсии «Городской театральный маршрут», театрально-музыкальные экскурсии «Городской автобус», стендап-концерт, спектакли. Кроме того, в Воронеже не пройдет лыжероллерный фестиваль, запланированный на 4 июля.

В течение трех дней в области приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали скорректировать содержание трансляций, воздерживаясь от развлекательных мероприятий.

Траур в Воронежской области продлится до 25 июня в связи с недавней атакой ВСУ на облцентр. В результате нее пять человек погибли, десятки ранены.

Главное о последствиях обстрела ВСУ по Воронежу — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова