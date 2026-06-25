Аэропорт Сочи обслужил более 7 тыс. пассажиров к утру 25 июня

Аэропорт Сочи продолжает стабильное обслуживание пассажиров и воздушных судов. По состоянию на 08:45 мск, 25 июня воздушная гавань обслужила 58 рейсов и более 7 тыс. пассажиров на прилет и вылет, сообщает пресс-служба аэропорта курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Согласно суточному плану, аэропорт намерен принять 235 рейсов и обслужить 18,5 тыс. пассажиров на прилет. На вылет запланировали 116 рейсов и 18,2 тыс. пассажиров.

В аэропорту сообщили, что обстановка в терминале остается контролируемой и спокойной. Пассажиры проходят все необходимые процедуры в стандартном порядке.

Пассажирам и встречающим рекомендовали уточнять статус рейсов через колл-центры и сайты авиаперевозчиков, на сайте аэропорта Сочи, а также на табло в терминале.

Мария Удовик