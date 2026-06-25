«Переход на новый технологический уклад ставит перед нами новые вызовы»

Власти Краснодарского края в рамках разрабатываемой новой «Стратегии социально-экономического развития до 2036 года» будут ориентироваться на достижение валового регионального продукта (ВРП) на уровне 11–12 трлн руб., отметил на пресс-конференции, посвященной подготовке новой модели развития региона, министр экономики Кубани Алексей Юртаев. При этом ключевая задача отраслевой структурной политики края — сохранение и усиление диверсификации региональной экономики. Как считает доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди, при разработке новой стратегии важно учесть максимальные возможности и ресурсы, имеющиеся в регионе.

Александр Полиди

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«В стратегии важно не только то, куда мы идем, но и куда мы не идем. Стратегия — это всегда вопрос выбора, и он не может устраивать абсолютно всех. Когда разрабатываются стратегические направления, важно учесть максимальные возможности и ресурсы — интеллектуальные, материальные, финансовые. Важно оценить, какие направления мы можем потянуть как регион.

Традиционно экономика края опиралась на шесть базовых отраслей: агропромышленный комплекс, строительство, транспорт и логистика, промышленность, торговля, туризм. Но сегодня к ним добавляются креативные индустрии и биотех.

Форм и методов поддержки конкретных бизнесов, инициатив, кластеров может не хватить. Не потому, что у нас в регионе недостаточный бюджет или маленькая экономика, а потому, что поддержки всегда нужно больше, чем она есть. Как экономист я вижу, что в этой стратегии необходимо соблюсти некий "баланс амбициозности".

Мы живем в очень динамичном, быстро меняющемся мире. В крае на сегодня проживает в среднем 6 млн человек. Есть риск того, что часть наших людей может потерять рабочие места, поскольку формируется новый технологический уклад. Кто бы мог подумать, что в нашем городе появятся, например, роботы-доставщики продуктов. Но они появляются. Это чьи-то рабочие места. У нас есть специалисты рабочих профессий — сварщики, крановщики, которые наверняка могут делать свою работу на более высоком технологическом уровне и в других технологических возможностях.

Переход на новый уклад ставит перед нами новые вызовы, и этим вызовам мы должны, образно говоря, "подстелить соломку" в виде кластера креативных индустрий, например. И не только в Краснодаре, но и в других городах края. В этом я вижу одну из главных задач разрабатываемой новой стратегии развития нашего региона.

Стратегия — это не то, что железобетонно, а то, что должно реформироваться в соответствии с современными вызовами».