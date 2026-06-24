«Яблоко» выдвинет около 65 кандидатов в заксобрание Свердловской области

Партия «Яблоко» проведет конференцию по выдвижению около 65 политиков на выборы депутатов законодательного собрания Свердловской области IX созыва в субботу, 27 июня. Как сообщили в реготдалении организации, мероприятие планируют провести в Москве из-за «беспрецедентного давления на свердловское "Яблоко"». «В избирательную комиссию Свердловской области уже подано соответствующее уведомление»,— добавили в партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранее, в апреле, силовики провели оперативные мероприятия в отношении главы реготделения «Яблока» Максима Петлина, члена партии Егора Ткаченко и активистки Елизаветы Кабак. Источник «Ъ-Урал» тогда пояснил, что интерес к партийцам возник из-за их акции «Вечер писем политзаключенным», в рамках которой граждане писали осужденным по уголовным статьям (задержания в «Яблоке» из-за нее проходили и в 2025 году). Спустя месяц из-за внимания силовиков члены свердловского молодежного «Яблока» ликвидировали свою организацию. В июне правоохранители изъяли технику и арестовали на пять суток за нецензурную брань на улице ведущего сотрудника Института электрофизики УрО РАН Грэя Болтачева, который планировал избраться в свердловский парламент.

В «Яблоке» подчеркнули, что продолжают принимать заявки от потенциальных претендентов. «Штаб избирательной кампании продолжает формировать список и принимать документы от кандидатов»,— сообщили в организации.

Руководитель свердловского реготделения «Яблока» Максим Петлин в разговоре с «Ъ-Урал» подчеркнул, что в итоге партия намерена выдвинуть в свердловский парламент 75 кандидатов по единому округу (по партсписку) и 25 претендентов по одномандатным округам.

«Яблоко» было создано в 1993 году в результате объединения Республиканской, Социал-демократической партии и Российского христианско-демократического союза для участия в выборах в Госдуму. Название образовано от начальных букв фамилий лидеров организаций — Явлинского, Болдырева и Лукина. В разные годы «Яблоко» имело от 20 до 45 депутатов в Госдуме. С 2003 года партия в Госдуму не проходила. В Свердловской области «Яблоко» представляют всего два депутата — Константин Киселев в гордуме Екатеринбурга и Владимир Севостьянов в думе Сухого Лога.

На выборах в свердловское заксобрание в 2021 году партсписок «Яблока» получил поддержку 43 575 человек (2,75%) и по числу голосов занял шестое место, опередив «Зеленую альтернативу» (1,24%) и Партию роста (0,69%). С этим, организацию обошли кандидаты от «Новых людей» (9,19%), ЛДПР (9,35%), «Справедливой России — Патриоты — За правду» (14,5%), КПРФ (22,98%) и «Единой России» (35,56%). На выборах в 2016 году «Яблоко» набрало 46 736 голосов (3,32%) и заняло пятое место среди партий из десяти, участвовавших в кампании.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в очном и онлайн форматах в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб.

Первой партией, которая выдвинула 103 своих кандидатов на выборы в свердловское заксобрание, стала «Единая Россия». В ближайшее время, 4 июля, своих претендентов намерены заявить КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». В «Справедливой России» с датой проведения партийной конференции еще не определились. Другим партиям для участия в выборах в областное заксобрание предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.

Василий Алексеев