Только 8% екатеринбуржцев почти никогда не задерживаются на работе

Аналитики сети сервисных офисов SOK выяснили*, что 36% офисных сотрудников из Екатеринбурга задерживаются за задачами несколько раз в неделю, 19% – практически каждый день и лишь 17% – несколько раз в месяц. Чаще всего они тратят до часа нерабочего времени (69%), 14% – от 1 до 2 часов, 16% – 2 часа и более.

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Лишь 17% считают задержки в офисе своим осознанным выбором и делают это по собственному желанию. 42% отмечают, что остаются в офисе тогда, когда это выгодно, 29% вынуждены находиться допоздна из-за срочных запросов от клиентов, 23% – из-за накопившихся задач, а 19% – из-за нехватки сотрудников.

В большинстве случаев** причиной задержки является возможность использовать инфраструктуру офиса (32%), желание пропустить загруженность общественного транспорта (31%), а также срочные проекты (24%). Большой объем работы, а также неготовность отвлекаться на работу дома становятся причиной задержек у почти каждого четвертого (23%) опрошенного. Реже всего екатеринбуржцы задерживаются в офисе из-за неспособности закончить дела вовремя – такой вариант ответа был выбран в каждом седьмом случае.

Почти каждый третий (32%) уверен, что в офисе ему проще сосредоточиться, чем дома. Удаленную занятость считают более продуктивной лишь 20% респондентов. Еще треть (33%) заявили, что эффективность и концентрация скорее зависят от задачи, а 14% одинаково относятся к работе дома и в офисе. Чаще всего** в офисе жителей Екатеринбурга привлекают безопасность и комфорт (33%), наличие переговорных комнат (29%) и возможность быстро обсудить рабочие вопросы с коллегами без необходимости создавать онлайн-звонок (28%). В топ причин также входит быстрый интернет и имеющиеся кафе, зоны отдыха и кухня.