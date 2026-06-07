В Екатеринбурге арестовали сотрудника Института электрофизики УрО РАН

Суд арестовал на пять суток ведущего сотрудника Института электрофизики УрО РАН Грэя Болтачева. Об аресте сообщило издание «Вечерние Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным издания, правоохранители пришли к ученому на рабочее место и домой, изъяли у него технику и доставили в отдел полиции № 5. В отношении господина Болтачева составлен протокол о мелком хулиганстве за нецензурную брань на улице.

Представители партии «Яблоко» считают это решение связанным с его избирательной кампанией: он планировал баллотироваться в Заксобрание Свердловской области от партии «Яблоко». «Грэй Шамилевич – интеллигентнейший человек, и представить, что он вел себя неподобающим образом где-либо – невозможно. Для всех, кто знает его лично, нет никаких сомнений, что его преследование имеет политический мотив. Это первый случай в Екатеринбурге, не считая преследований членов отделения и меня лично, когда правоохранительные органы давят на кандидатов от партии, а не на ее членов»,– заявил председатель отделения «Яблока» в Екатеринбурге Максим Петлин.

Напомним, в апреле представители правоохранительных органов провели оперативные мероприятия с руководителем свердловского регионального отделения партии «Яблоко» Максимом Петлиным и его сторонниками.