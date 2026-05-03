Члены свердловского молодежного «Яблока» ликвидировали организацию после обысков

Члены свердловского молодежного «Яблока» провели заседание ликвидационной комиссии, итогом которого стало прекращение работы организации. В своем Telegram-канале активисты пояснили, что приняли решение в связи с недавними оперативными мероприятиями в отношении главы реготделения «Яблока» Максима Петлина, члена партии Егора Ткаченко и активистки Елизаветы Кабак. «В текущих условиях мы не видим возможности продолжать работу. Спасибо всем что были с нами!»,— написали они.

Максима Петлина, Егора Ткаченко и Елизавету Кабак доставили в отдел полиции в среду, 29 апреля. Источник «Ъ-Урал» тогда пояснил, что силовики собирали информацию о традиционной в партии акции «Вечер писем политзаключенным», в рамках которой граждане писали осужденным по уголовным статьям. Собеседник не исключал, что на Максима Петлина могут возбудить уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Вечером того же дня стало известно, что двух членов партии и активистку «Яблока» отпустили из отдела полиции. Источник в силовых структурах сообщал, что каких-либо уголовных дел в отношении них не возбуждено.

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что действия в отношении членов и сторонников партии в Свердловской области являются «давлением» и попыткой не допустить кандидатов к выборам в законодательное собрание Свердловской области и Госдуму РФ. Аналогичное мнение высказал и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев («Яблоко»). «Я рассматриваю это как общую кампанию давления на "Яблоко", потому что мы видим, что аналогичные вещи происходят в других регионах. Видимо, есть чего политически бояться. "Яблоко" — мирная партия, которая говорит только о выборах, осуждает репрессии. Даже говорить о том, что партия призывает всех идти на выборы и голосовать, становится опасным»,— сказал он в разговоре с «Ъ-Урал» в среду.

Молодежное внутрипартийное объединение «Яблоко» создали в 1995 году молодые сторонники партии для выражения своих позиций по различным поводам. Свердловское отделение молодежного «Яблока» после продолжительной приостановки деятельности было реорганизовано студентами Уральского федерального университета (УрФУ) в 2019 году, когда в Екатеринбурге прошла серия выступлений против строительства храма Святой Екатерины в сквере около драмтеатра. Среди целей организации ее члены обозначили освещение экологических проблем России, создание гражданского общества, оказание поддержки «Яблоку» и другим партиям на выборах. В 2021 году главой реготделения был Егор Ткаченко, после он занял позицию заместителя председателя. В последние годы организация проводила «Вечер писем политическим заключенным» и небольшие акции протеста. В октябре 2023 года на их пикет против отзыва ратификации Россией договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Екатеринбурге пришло около 20 человек.

Ранее, в мае 2025 года, силовики уже задержали 10 активистов «Яблока» в Екатеринбурге, включая Максима Петлина и Егора Ткаченко, которые проводили традиционную для партии акцию «Вечер писем политическим заключенным». По утверждению силовиков, посредством таких писем партийцы «оправдывают и поддерживают» деятельность террористов. Депутат Константин Киселев тогда назвал эти обвинения «полным бредом».

