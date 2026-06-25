Бюджет под занавес

Вчера состоялось последнее плановое заседание седьмого созыва Законодательного собрания Ленобласти. На нем парламентарии в заключительный раз утвердили исполнение бюджета 47-го региона за 2025 год, продлили срок действия закона о льготном тарифе на электроэнергию и обменялись мнениями фракций друг о друге. Следующее заседание регионального парламента состоится уже после летних каникул и выборов нового состава депутатов, назначенных на 20 сентября. Представлявший администрацию области первый вице-губернатор Роман Марков выразил надежду увидеть большинство нынешних депутатов в следующем созыве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Законодательное собрание Ленинградской области Фото: Законодательное собрание Ленинградской области

По итогам 2025 года доходы Ленобласти составили 281,9 млрд рублей, расходы — 300,7 млрд, дефицит бюджета — 18,8 млрд (7,3%). Уровень исполнения расходной части бюджета-2025 составил 96,1%. Как уже упоминал первый вице-губернатор Ленинградской области — заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков, когда представлял проект закона об исполнении главного финансового плана региона в областном правительстве весной, дефицит казны полностью покрыт остатками средств с прошлого года.

Заметное ускорение темпа увеличения расходов за год на 17,4% первый губернатор объяснил ростом расходов социальной направленности (выплаты контрактникам и членам их семей и т. д.). В целом на поддержку участников СВО и их семей регион направил в прошлом году почти 15 млрд рублей. 30 млрд было израсходовано на исполнение указов президента РФ, 24 млрд — на адресную инвестиционную программу (АИП). Дорожный фонд составил около 10% от всех доходов Ленобласти в 2025 году.

Кроме данного законопроекта, парламентарии приняли сразу в трех чтениях изменения в областной закон №7-оз, согласно которому срок действия льготных тарифов продлен до 31 декабря 2026 года. Как уже сообщал «Ъ Северо-Запад», льгота применяется для потребителей второго диапазона (от 1500 до 4500 кВт•ч в месяц) — граждан, которые сами постоянно проживают на территории Ленинградской области не менее года или членов их семей. Для них тариф второго диапазона равен тарифу первого. Разница компенсируется из областного бюджета.

В конце заседания, которое депутаты провели без перерыва (традиционно такое предложение внес депутат «Единой России» Никита Коваль), слово для выступления предоставили лидеру фракции КПРФ Ивану Апостолевскому. Коммунист дал оценку пятилетней работе созыва. С его точки зрения, когда парламентарии не выносят на обсуждение какие-то важные вопросы, это подрывает доверие граждан ко всему Законодательному собранию. К таким вопросам товарищ Апостолевский причисляет экологические темы, особенно — строительство глиноземного завода компании «Русал», о котором коммунист неоднократно высказывался. Осенью 2023 года депутат был даже задержан на встрече с гражданами, посвященной обсуждению предполагаемого завода, в Сосновом Бору.

Пока Иван Апостолевский (видимо) рассуждал о глиноземном производстве, онлайн-трансляция заседания прерывалась, а возобновилась она, когда слово взяли единороссы Коваль и Рязанов. Господин Коваль напомнил, что парламент — это не место для самопиара, а господин Рязанов выразил надежду, что в новом созыве «будет больше конструктива, а не голословных заявлений». «Но, знаете, хуже то зло, что все время прикидывается добром. И, помимо коммунистов, у нас есть еще одна интересная партия, которая на словах всегда против, а "на кнопке" — за. И это, мне кажется, гораздо опаснее в тот период, который переживает сегодня страна»,— заявил он.

Председатель ЗакС Ленобласти Сергей Бебенин подвел итог последнего заседания созыва: «Все, что мы делали (по крайней мере, большинство), вылилось в конкретные результаты... Надеюсь, что осенью (17 июня ЗакС Ленобласти утвердил датой выборов в областной парламент 20 сентября 2026 года) здравый смысл возобладает над демагогией». По мнению спикера, седьмой созыв был самым результативным по законодательным решениям. Более подробно итоги деятельности текущего состава парламента Сергей Бебенин подведет на пресс-конференции 25 июня.

Александра Тен