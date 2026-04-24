Падение под контролем

Вчера в правительстве Ленинградской области отчет об исполнении бюджета-2025 представил первый вице-губернатор — председатель комитета финансов Роман Марков. Доходы региона составили 281,9 млрд рублей (100,1% от плана), расходы — 300,7 млрд (96,1% от плана), дефицит бюджета — 7,3%. По словам руководителя финансового блока областной администрации, профицит предыдущих лет позволил в прошлом году тратить больше, чем зарабатывать, поэтому дефицит казны полностью покрыт остатками. Однако об охлаждении экономики региона свидетельствует снижение поступлений от налогов на прибыль и на имущество.

По итогам 2025 года государственный долг региона занимает 4,6% от налоговых и неналоговых доходов Ленобласти, что сопоставимо с результатами 2024 года, когда показатель был равен 4,5%. В целом господин Марков (на фото) назвал прошлый год удачным

В 2024 году доходная часть бюджета 47-го региона была равна 271,15 млрд рублей, а расходная — 256,09 млрд, профицит достиг 15,06 млрд рублей. В этом году расходы Ленобласти преодолели психологический рубеж в 300 млрд, констатировал Роман Марков. Почти 60% регионального бюджета были направлены на социально-культурную сферу. Расходы на национальные проекты достигли 29,2 млрд рублей против 19,9 млрд в позапрошлом году. Поддержка семей с детьми за год увеличилась на 18%, до 17,1 млрд, поддержка участников СВО — до 14,1 млрд рублей.

По итогам 2025 года государственный долг региона занимает 4,6% от налоговых и неналоговых доходов Ленобласти, что сопоставимо с результатами 2024 года, когда показатель был равен 4,5%. В целом господин Марков назвал прошлый год удачным.

Контролируемое охлаждение экономики, к которому в принципе и стремился регулятор, хорошо прослеживается по структуре и динамике доходной части, признался первый вице-губернатор. Налог на прибыль организаций «не добрал» 9,9% до уровня 2024 года и снизился со 114,6 млрд рублей до 103,3 млрд. Традиционно стабильный налог на имущество также показал отрицательную динамику, сократившись до 31,9 млрд рублей против 32,3 млрд в позапрошлом году. При этом поступления от налога на доходы физических лиц выросли на 21,6%. «С одной стороны, конечно, кажется, что это очень хорошо, но мы понимаем, что на НДФЛ нужно смотреть критически: в нем присутствуют и те средства, которые мы выплачивали бюджетникам. И мы фактически бюджетные деньги получаем обратно в бюджет»,— объяснил руководитель финансового блока правительства.

Рост НДФЛ, снижение поступлений от налогов на прибыль и на имущество, сокращение компенсационного механизма по консолидированным группам налогоплательщиков господин Марков назвал тревожными факторами, в которых региону приходится исполнять бюджет в текущем году.

«Увеличение средней заработной платы по региону увеличивает дефицит бюджета. А если посмотреть, что мы не добираем по налогу на прибыль, рост поступлений от налога на доходы физических лиц не перекрывает увеличение расходов бюджета. Анализируя эти тенденции, мы понимаем, насколько сложным будет 2026 год»,— резюмировал чиновник.

Александра Тен