Драйвер научно-технологического развития

25 мая 2026 года в Торгово-промышленной палате РФ состоялось совместное заседание Высшего горного совета России и комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК на тему «Повышение эффективности минерально-сырьевого комплекса».

Алексей Геннадиевич Забозлаев, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры; Юрий Константинович Шафраник, председатель Высшего горного совета России, председатель Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК; Валерий Анатольевич Крюков, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, академик РАН Фото: Архив Ассоциации «Горнопромышленники России» Общее фото участников Высшего горного совета России Фото: Архив Ассоциации «Горнопромышленники России»

В заседании приняли участие представители федеральных органов власти, Российской академии наук, ведущих горнодобывающих, нефтегазовых и металлургических компаний, отраслевых объединений, экспертных и научных организаций.

Председателем заседания выступил Юрий Константинович Шафраник, председатель Высшего горного совета России и председатель комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК.

Участников приветствовали первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, председатель комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, президент РСПП Александр Шохин.

На открытии со вступительным словом выступил Сергей Миронов — депутат Государственной Думы, руководитель фракции «Справедливая Россия — За Правду», член Высшего горного совета Ассоциации «Горнопромышленники России», почетный председатель Высшего горного совета.

В выступлениях была подчеркнута стратегическая роль минерально-сырьевого комплекса для экономической устойчивости страны, развития промышленности, технологического суверенитета и импортозамещения.

Работа заседания прошла по трем направлениям. Первый блок был посвящен роли минерально-сырьевого комплекса как драйвера научно-технологического развития России, воспроизводству минерально-сырьевой базы, кадровому обеспечению и эффективности использования ресурсного потенциала.

Во втором блоке обсуждались состояние минерально-сырьевой базы, перспективы ее воспроизводства и роль геологической службы. Особое внимание уделили развитию старых нефтедобывающих районов, прогнозам добычи нефти и газа до 2035 года, ресурсному потенциалу Западной Сибири, новым технологиям добычи и проблемам отечественной сейсморазведки.

Третий блок был посвящен перспективам развития отрасли в условиях мировой конкуренции за критически важные минеральные ресурсы. Участники обсудили ресурсные ограничения, импортозависимость в технологиях добычи и переработки, кадровые вызовы, межведомственную координацию и цифровую трансформацию отрасли.

Практическим результатом стало подписание соглашения между Ассоциацией «Горнопромышленники России» и Ассоциацией экспертиз России.

Также состоялась церемония награждения. Золотым знаком «Горняк России» был награжден генеральный директор АО «Торговый дом БелАЗ» Александр Юрьевич Лямин. Благодарственными письмами Высшего горного совета отмечены Алексей Сергеевич Матренин и Дмитрий Николаевич Курочкин.

По итогам заседания Высший горный совет подготовил предложения по совершенствованию государственной политики в сфере недропользования и развитию минерально-сырьевого комплекса.