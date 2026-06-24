Поезда «Таврия» 25 июня будут следовать до Керчи

Все поезда «Таврия» 25 июня изменят маршрут из-за закрытия участка Крымской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Поезда будут начинать и завершать маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк. Причина — временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры.

Пассажиров от станции к месту назначения будут доставлять автобусами. Посадка в автобусы будет организована на привокзальных площадях или около железнодорожных станций.

«Просим прибывать на посадку заблаговременно. Также вы можете прибыть к поезду самостоятельно»,— говорится в сообщении перевозчика.

Алина Зорина