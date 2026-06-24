СКР возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-2 на Кубани

По факту крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2, выполнявший обработку поля, потерпел крушение в районе хутора Прикубанский. По предварительным данным, на борту находился один человек.

На место происшествия выехали следователи. Обстоятельства и причины авиапроисшествия устанавливаются.

Алина Зорина