В Геленджике включили сирены из-за тревоги по БПЛА

На территории Геленджика объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил мэр города Алексей Богодистов. В городе включили сиренно-речевые установки.

Жителям и гостям Геленджика рекомендуют укрыться в помещениях без окон и использовать правило «двух стен». Это может быть коридор, тамбур, прихожая или ванная внутри квартиры. В качестве укрытий запрещается использовать автомобили.

В укрытиях граждан призывают оставаться до официального сообщения об отмене угрозы. Алексей Богодистов попросил население сохранять спокойствие и не паниковать.

Глава Геленджика также напомнил о запрете на съемку и публикацию материалов, демонстрирующих работу ПВО и специальных служб.

София Моисеенко