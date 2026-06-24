В Санкт-Петербурге начали поднимать затонувший буксир ЯСЗ

В Санкт-Петербурге у причальной стенки Балтийского завода начался подъем затонувшего буксира Ярославского судостроительного завода (ЯСЗ) «Капитан Ушаков». Об этом сообщает «Ъ-Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации «Ъ-Северо-Запад», подъемом судна занимается петербургская компания «Балтспецфлот». В конце апреля на участке были начаты подготовительные работы. В июне специалисты компании укрепили берег и при помощи лебедок начали поднимать судно из воды. Затем планируется загерметизировать отверстия в корпусе и откачать воду, чтобы буксир смог держаться на плаву.

Для проведения спасательной операции судоходство по Неве остановлено на двое суток — с 23 по 25 июня. Навигация возобновится после завершения работ.

Буксир «Капитан Ушаков» построили на Ярославской верфи в 2022 году. В 2023 году его перевели в Санкт-Петербург для завершения работ. Для этого был арендован причал на территории Балтийского завода. В ночь на 9 августа 2025 года буксир частично затонул, несмотря на попытки сотрудников предприятия стабилизировать положение судна. ЯСЗ должен был поднять судно в течение трех месяцев после происшествия, но завод нашел средства на мероприятия только в 2026 году.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Северо-Западное управление Росприроднадзора направило Ярославскому заводу требование о добровольном возмещении вреда, нанесенного Неве затонувшим буксиром, в размере 651 млн руб.

Алла Чижова