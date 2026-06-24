«Коммерсантъ Северо-Запад» узнал подробности технологии подъема «Капитана Ушакова» из Невы

В Санкт-Петербурге у причальной стенки Балтийского завода начался подъем буксира «Капитан Ушаков». Как рассказали «Ъ Северо-Запад» в «Балтспецфлоте», специалисты компании укрепили берег и при помощи лебедок тянули судно из воды. В дальнейшем планируется герметизация отверстий в корпусе и откачка воды изнутри, чтобы корабль мог держаться на плаву.

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Буксир «Капитан Ушаков», который готовили к эксплуатации на Северном морском пути, частично затонул во время достройки в Санкт-Петербурге. Судно накренилось у причала Балтийского завода летом 2025 года.

Корабль построили на Ярославской верфи. Он сошел со стапелей в 2022 году. Осенью 2023-го его перевели в Петербург для завершения работ — для этого арендовали причал на территории Балтийского завода. К моменту происшествия судно уже готовили к выходу в эксплуатацию: был сформирован экипаж и согласованы будущие маршруты.

В начале августа 2025 года буксир неожиданно начал крениться. В течение ночи сотрудники предприятия пытались стабилизировать его положение, однако к утру судно легло на правый борт и частично ушло под воду.

В результате происшествия никто не пострадал. Предварительный размер ущерба оценили минимум в один миллион рублей, однако окончательные выводы и причины инцидента планируют определить после подъема и обследования судна.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что судоходство по Неве остановлено на двое суток для подъема буксира «Капитан Ушаков».

Матвей Николаев