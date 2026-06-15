Росприроднадзор потребовал с ЯСЗ 651 млн рублей за ущерб Неве

Северо-Западное управление Росприроднадзора направило Ярославскому судостроительному заводу (ЯСЗ) требование о добровольном возмещении вреда, нанесенного Неве затонувшим буксиром «Капитан Ушаков», в размере 651 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Буксир «Капитан Ушаков» во время аварийной ситуации у причальной стенки Балтийского судостроительного завода

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Буксир «Капитан Ушаков» во время аварийной ситуации у причальной стенки Балтийского судостроительного завода

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что буксир «Капитан Ушаков» частично затонул в ночь на 9 августа 2025 года. По распоряжению капитана Большого порта Санкт-Петербург собственник должен был поднять судно до 20 ноября 2025 года, однако этого не произошло. Ярославский завод нашел средства на подъем судна в мае 2026 года.

В Росприроднадзоре пояснили, что буксир на момент проверки лежал на правом боку и упирался в грунт. Там подчеркнули, что оставлять затонувшие суда недопустимо, так как они могут негативно повлиять на состояние водных путей и создавать экологические риски.

«Размер ущерба был рассчитан по действующей методике, которая учитывает, в том числе, тоннаж судна и характеристики водного объекта. Если требование о добровольном возмещении не будет исполнено в срок, Росприроднадзор будет добиваться взыскания средств через суд»,— прокомментировали в ведомстве.