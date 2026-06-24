На 45% увеличилась погрузка на экспорт по сети РЖД в направлении портов юга

В мае 2026 года погрузка экспортных грузов в направлении портов юга по сети РЖД составила 8,1 млн тонн, что на 45,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Всего в мае в адрес российских морских терминалов отправили 28 млн тонн экспортных грузов — на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в порты Северо-Запада направлено 9 млн тонн (–18,5%), в порты Дальнего Востока — 10,9 млн тонн (+15,4%).

Положительную динамику обеспечили перевозки каменного угля (+18,4%, до 15,4 млн тонн), железной руды (+40,6%, до 1,1 млн тонн), черных металлов (+8,1%, до 1,1 млн тонн), а также зерна (рост в 2,6 раза, до 1,1 млн тонн).

В структуре экспортного грузопотока доля угля составила 54,8%, нефтяных грузов — 16,4%, удобрений — 10,7%, черных металлов — 4,1%, зерна — 3,9%, руды — 3,8%.

За пять месяцев 2026 года на экспорт через морские порты отправлено 135,3 млн тонн (+3,5%).

Алина Зорина