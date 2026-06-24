В Краснодаре задержан брат обвиняемого экс-вице-губернатора Андрея Коробки

В Краснодаре задержан Григорий Коробка — родной брат бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. Он подозревается в мошенничестве с земельным участком в Динском районе, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, глава крестьянско-фермерского хозяйства Григорий Коробка, пользуясь родственными связями, незаконно получил в собственность участок площадью 4,4 га на берегу реки Кочеты в Динском районе Краснодарского края. Территория, предназначенная для строительства базы отдыха, принадлежала муниципалитету и находилась в аренде у Андрея Коробки до 2015 года, когда он стал вице-губернатором по вопросам АПК. Уйдя на госслужбу, по версии следствия, он незаконно передал брату права аренды. Через год новый арендатор добился уменьшения ежегодных платежей на 4 млн руб., представив фиктивные документы об использовании участка. В 2024 году Григорий Коробка выкупил участок по кадастровой стоимости 18 млн руб. при рыночной цене не менее 25 млн руб.

Следствие полагает, что за период незаконного владения участком с 2015 по 2024 год муниципалитету нанесен ущерб на 40 млн руб., а при выкупе — на 8 млн руб.

Андрей Коробка в апреле 2026 года был помещен под стражу по обвинению в мошенничестве, суд снял его с должности в связи с утратой доверия. Суд также удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в казну РФ активов семьи чиновника, его брата и доверенных лиц на сумму более 10 млрд руб. Конфискованы 135 земельных участков общей площадью 1,8 тыс. га, 114 жилых и нежилых помещений площадью более 130 тыс. кв. м, по 100% долей в 12 коммерческих организациях, права аренды на 12,5 тыс. га земель, а также средства на счетах, акции, цифровая валюта и драгоценности.

Суд согласился с доводами Генпрокуратуры о том, что Андрей Коробка использовал статус на госслужбе для личного обогащения, обходя антикоррупционные ограничения. Чиновник незаконно передавал угодья в аренду, выводил земли из оборота и организовывал нецелевое финансирование доверенных лиц.

В ходе расследования уголовного дела в отношении Андрея Коробки суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 августа. Согласно версии обвинения, экс-чиновник обманул застройщика, пообещав изменить разрешенный вид использования 77 га сельхозугодий и попросив за это 30 млн руб.