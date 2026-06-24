Суд в Ярославле удовлетворил иск фармкомпании к минздраву

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск московского ООО «РБ Трейд» о взыскании с областного министерства здравоохранения 6 млн руб. в качестве долга за поставленные, но не оплаченные лекарства. Опубликовано соответствующее решение суда, вынесенное 20 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт АС Ярославской области Фото: официальный сайт АС Ярославской области

В январе 2026 года минздрав заключил контракт с московской организацией на поставку аэрозолей флутиказон, применяемых, в том числе, в качестве базисной противовоспалительной терапии бронхиальной астмы.

Лекарства поставщик привез, минздрав их принял, но не оплатил в положенный срок. Исполнитель направлял ведомству требование об оплате, но оно осталось неисполненным, ввиду чего последовало обращение в суд. Иск поступил 10 апреля.

Требования ООО «РБ Трейд» суд удовлетворил и взыскал с минздрава Ярославской области 5,7 млн руб. в качестве долга, 153 тыс. руб. неустойки и 203 тыс. руб. возмещения расходов по уплате госпошлины. Наличие задолженности «Ъ-Ярославль» прокомментировали в минздраве.

«Несвоевременная оплата по договорам и контрактам в 2025 году обусловлена рядом факторов, таких как невыполнение плана налоговых и неналоговых доходов, снижение поступлений по основному доходному источнику — налогу на прибыль по сравнению с предыдущим годом, кассовыми разрывами на едином счете областного бюджете изза единого срока уплаты налогов и соответственно необходимостью приоритетного направления средств на выплату заработной платы и социальных выплат»,— сообщили в минздраве.

Согласно данным с портала госзакупок, исполнение контракта было завершено 19 мая 2026 года. Заказчик оплатил полную стоимость исполненных поставщиком обязательств.

Алла Чижова