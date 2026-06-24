Биотех и БПЛА становятся новыми базовыми отраслями экономики на Кубани

Ключевой задачей отраслевой структурной экономической политики Краснодарского края является сохранение и усиление диверсификации региональной экономики. Об этом на пресс-конференции, посвященной подготовке новой модели развития региона, заявил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

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По его словам, традиционно экономика края опиралась на шесть базовых отраслей, однако в настоящее время формируется переход к восьми ключевым направлениям. В их число входят агропромышленный комплекс, строительство, транспорт и логистика, промышленность, торговля, туризм и креативные индустрии, а также новые отрасли технологического лидерства, включая биотехнологии и беспилотные авиационные системы. Министр отметил, что потенциал этих направлений оценивается как устойчивый и рассматривается как «ориентир экономического роста», формирующий новые возможности для инвестиционного развития.

Ранее Алексей Юртаев сообщал, что в рамках обновленной стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2036 года региональные власти ориентируются на достижение валового регионального продукта на уровне 11–12 трлн руб.

По его словам, при подготовке стратегического документа учитывается полный инвестиционный цикл проектов — от этапа проектирования и строительства до выхода на окупаемость, что, как предполагается, должно повысить эффективность реализации экономических инициатив в регионе.

Вячеслав Рыжков, Андрей Пугачев