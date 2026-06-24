За год портфель проектного финансирования на Кубани вырос более чем на треть

Портфель проектного финансирования в Краснодарском крае по состоянию на 1 мая 2026 года вырос на 35,6% в годовом выражении и достиг 0,9 трлн руб. Об этом сообщили «Эксперту Юг» в пресс-службе Южного главного управления Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Регион сохраняет лидирующие позиции в Южном федеральном округе по объему банковского финансирования строительной отрасли. На Краснодарский край приходится около 60% совокупного портфеля проектного финансирования округа, который оценивается в 1,5 трлн руб. Рост показателя в целом по ЮФО составил 42,8% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. В Банке России связывают динамику с активным запуском новых строительных проектов.

Кредитные лимиты для застройщиков региона за год увеличились на 24,1% и достигли 1,6 трлн руб., что составляет 57,1% общего объема по округу. В целом по ЮФО данный показатель вырос на 32,2%, до 2,8 трлн руб.

Вячеслав Рыжков