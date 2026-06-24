В Сочи завершили капитальный ремонт Сухумского шоссе

В Хостинском районе завершили капитальный ремонт Сухумского шоссе. Ранее дорогу ремонтировали фрагментарно, теперь магистраль полностью обновили на протяжении 4 км. Результаты реконструкции в ходе рабочего объезда оценил глава Сочи Андрей Прошунин, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Подрядчики усилили основание дороги, полностью заменили асфальтобетонное покрытие и устранили просадки грунта. Для повышения безопасности движения смонтировали современную систему наружного освещения, установили барьерные ограждения вдоль проезжей части и обустроили тротуары. Для отвода ливневых вод проложили новые лотки. Также на магистрали установили восемь новых остановочных павильонов, дорожные знаки и бордюры.

Андрей Прошунин отметил, что власти последовательно создают безопасную и качественную транспортную инфраструктуру во всех районах курорта. По его словам, Сухумское шоссе является ключевой альтернативой федеральной трассе А-147 и напрямую связывает микрорайоны Хоста и Кудепста.

Он также сообщил, что ежедневно этой дорогой пользуются около 5,5 тыс. жителей, по маршруту курсирует общественный транспорт. На капитальный ремонт направили порядка 230 млн руб., большую часть средств выделили из краевого бюджета.

Глава города добавил, что в 2026 году на развитие дорожной инфраструктуры Сочи из бюджетов разных уровней аккумулировали около 2,2 млрд руб.

Часть Сухумского шоссе, попадающая в зону строительства обхода Адлера, реконструируют силами федерального подрядчика госкомпании «Автодор». Участок модернизируют для сопряжения с новой развязкой, после чего передадут городу. В администрации отметили, что соглашение с федеральными дорожниками позволило сохранить часть бюджетных средств и направить их на другие участки дорожной сети курорта.

До конца июня в Хостинском районе планируют завершить капитальный ремонт Новороссийского шоссе. Кроме того, в Адлере продолжаются работы по ликвидации просадок и оползневых процессов на улице Православной. Сейчас в работе находятся три крупных участка по ликвидации ЧС.

Мария Удовик