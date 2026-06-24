Симферополь, Ялта, Алушта и другие районы Крыма остались без электричества

Симферополь, Ялта, Алушта, а также Симферопольский, Бахчисарайский, Белогорский и Красногвардейский районы Республики Крым лишились электроснабжения. Причиной стали технологические нарушения в электросети, сообщило предприятие Крымэнерго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В связи с технологическими нарушениями в электрической сети произошло частичное отключение потребителей городских округов Симферополь, Ялта, Алушта, Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского и Красногвардейского районов. Ведутся аварийно-ремонтные работы»,— говорится в сообщении компании.

Данные о числе отключенных потребителей не приводятся. Восстановить подачу электричества планируется в течение суток.

Ранее Крымэнерго также сообщало о частичном отключении потребителей в Евпатории, Саках, Джанкое, а также в Раздольненском, Черноморском, Джанкойском и Сакском районах — тоже из-за технологических нарушений в электросети.

Анна Гречко