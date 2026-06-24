Краснодарца осудили за ложное сообщение об акте терроризма

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор Прикубанского районного суда Краснодара, которым местный житель Сергей Савельев признан виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, в сентябре 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в экстренную службу и сообщил заведомо ложные сведения о якобы готовящемся взрыве на территории автозаправочной станции. Он также заявил о наличии в квартире одного из жилых домов в Краснодаре лиц, причастных к подготовке взрыва.

Проверка оперативных служб не подтвердила поступившую информацию, признаков подготовки террористического акта и причастных лиц выявлено не было.

Суд первой инстанции назначил Сергею Савельеву наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Осужденный обжаловал приговор, однако апелляционная инстанция согласилась с выводами районного суда, оставив решение без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков