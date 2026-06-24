В ЗСК обсудят возможность упростить получение рабочих специальностей выпускниками девятых классов

Завершился очередной учебный год, в учреждениях среднего и высшего профессионального образования с 20 июня стартовала приемная кампания, в школах подводятся итоги государственной итоговой аттестации выпускников. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По его словам, регион рассчитывает, что выпускники смогут реализовать свои образовательные планы и продолжить обучение по выбранным направлениям, а система профессионального образования обеспечит доступ к востребованным специальностям.

На предстоящей сессии депутаты планируют рассмотреть изменения в краевой закон об образовании, направленные на расширение возможностей получения рабочих профессий выпускниками девятых классов. Поправки предусматривают введение нормы, позволяющей учащимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим неудовлетворительные результаты, пройти профессиональное обучение по рабочим специальностям и должностям служащих с последующим получением квалификации.

Перечни профессий и организаций, реализующих такие образовательные программы, будут формироваться министерством образования Краснодарского края по согласованию с региональной службой занятости.

В краевом парламенте отмечают, что предприятия реального сектора экономики региона испытывают устойчивый спрос на квалифицированные рабочие кадры. Этот вопрос, по словам Юрия Бурлачко, обсуждался на недавней встрече с министром образования и науки края Сергеем Пронько, где отдельное внимание уделялось развитию целевого обучения как инструмента подготовки специалистов под запросы работодателей с гарантированным трудоустройством.

В Законодательном собрании подчеркнули, что работа по совершенствованию системы подготовки кадров будет продолжена с учетом потребностей экономики региона, который одновременно является крупным туристическим и аграрным центром и играет значимую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Вячеслав Рыжков