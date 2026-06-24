В Анапе ввели особый противопожарный режим

В Анапе введен особый противопожарный режим. Об этом сообщила глава курорта Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, дополнительные меры пожарной безопасности и связанные с ними ограничения будут действовать до 19 сентября. В их числе — запрет на использование открытого огня, включая проведение огненных шоу, применение пиротехнических изделий, а также сжигание мусора и сухой растительности.

В администрации уточнили, что в каждом сельском округе сформированы мониторинговые группы с участием представителей муниципальных властей, казачества и добровольных пожарных формирований. Главы территорий осуществляют круглосуточный контроль за пожароопасной обстановкой.

Отмечается, что нарушение требований особого противопожарного режима влечет административную ответственность и штрафы. В случаях, повлекших причинение вреда жизни и здоровью граждан либо уничтожение и повреждение лесных насаждений, предусмотрена уголовная ответственность.

Вячеслав Рыжков