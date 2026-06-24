Жителей Кубани осудили за мошенничество и вымогательство у участника СВО

Гулькевичский районный суд Краснодарского края вынес приговор двум местным жителям, признанным виновными в мошенничестве и вымогательстве денежных средств у участника специальной военной операции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По материалам дела, Хвича Пилиев (ч. 2 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ) и Лам-Берд Адамов (п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ), действуя совместно с третьим участником, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, в январе 2025 года под угрозой психологического давления завладели денежными средствами потерпевшего.

Как установил суд, фигуранты убедили военнослужащего, прибывшего в отпуск после ранения, полученного в зоне проведения СВО, в том, что у него якобы возникли проблемы с правоохранительными органами и для их урегулирования необходимы деньги. В результате он передал им 40 тыс. руб.

Спустя несколько дней, по данным суда, обвиняемые продолжили давление на потерпевшего, угрожая физической расправой и демонстрируя газовый пистолет, потребовав передачу еще 250 тыс. руб. Опасаясь угроз, военнослужащий перевел им 50 тыс. руб., после чего обратился в правоохранительные органы.

Суд назначил Хвиче Пилиеву наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы, Лам-Берду Адамову — 2 лет 6 месяцев. Оба будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Кроме того, каждому назначен штраф в размере 50 тыс. руб. Приговор в законную силу пока не вступил.

Вячеслав Рыжков