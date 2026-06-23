В Белгородской области ограничили продажу бензина и дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития и промышленности региона. По данным ведомства, меры необходимы, чтобы предотвратить локальный дефицит топлива и обеспечить бесперебойный подвоз горючего.

Ограничения вводятся на АЗС ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и «Газпромнефти». На заправках ЛУКОЙЛа на один автомобиль продают максимум 30 л бензина и 60 л дизтоплива. На АЗС «Роснефти» топливо нельзя набирать в канистры, только на заправках приграничных муниципалитетов. На АЗС «Газпромнефть» не продают АИ-95 «до пополнения оперативных запасов».

В министерстве отметили, что ограничения временные. Они связаны с сезонным спросом и «оптимизацией логистических цепочек поставок». Лимиты снимут, когда в регионе выстроится бесперебойный график поставок топлива. Сейчас бензин и дизтопливо подвозят ежедневно, сообщили в ведомстве.

Ограничения на продажу топлива действуют в нескольких регионах России. Самые строгие — в Крыму. С 21 июня в регионе приостановили продажу топлива физическим и юридическим лицам. По решению региональных властей, бензин и дизтопливо продают с ограничениями в Запорожской, Орловской, Саратовской, Пензенской областях и других. Лимиты на покупку топлива в некоторых субъектах вводят также по решению некоторых сетевых АЗС.