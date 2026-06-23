В Белгородской области ограничили продажу бензина
В Белгородской области ограничили продажу бензина и дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития и промышленности региона. По данным ведомства, меры необходимы, чтобы предотвратить локальный дефицит топлива и обеспечить бесперебойный подвоз горючего.
Ограничения вводятся на АЗС ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и «Газпромнефти». На заправках ЛУКОЙЛа на один автомобиль продают максимум 30 л бензина и 60 л дизтоплива. На АЗС «Роснефти» топливо нельзя набирать в канистры, только на заправках приграничных муниципалитетов. На АЗС «Газпромнефть» не продают АИ-95 «до пополнения оперативных запасов».
В министерстве отметили, что ограничения временные. Они связаны с сезонным спросом и «оптимизацией логистических цепочек поставок». Лимиты снимут, когда в регионе выстроится бесперебойный график поставок топлива. Сейчас бензин и дизтопливо подвозят ежедневно, сообщили в ведомстве.
Ограничения на продажу топлива действуют в нескольких регионах России. Самые строгие — в Крыму. С 21 июня в регионе приостановили продажу топлива физическим и юридическим лицам. По решению региональных властей, бензин и дизтопливо продают с ограничениями в Запорожской, Орловской, Саратовской, Пензенской областях и других. Лимиты на покупку топлива в некоторых субъектах вводят также по решению некоторых сетевых АЗС.
Ограничения на продажу топлива в Белгородской области происходят на фоне общей ситуации с топливным рынком в России, где в последние годы наблюдались сложности. Например, по итогам 2023 года отгрузка дизельного топлива и бензинов потребителям в Белгородской области сократилась на 27,3% и 22,6% соответственно. Проблемы с доставкой топлива, ростом цен и дефицитом отмечались в разных регионах, включая Крым, Дальний Восток, Саратовскую, Нижегородскую и Рязанскую области. Одной из причин таких проблем могут быть затруднения с доставкой грузов по железной дороге, из-за чего топливо приходит с нарушением сроков.
Минэнерго России, в свою очередь, занимается контролем ситуации, в том числе, используя соглашения с нефтяными компаниями с целью приоритета поставок на внутренний рынок и изменения розничных цен в соответствии с инфляцией. В прошлые годы Федеральная антимонопольная служба в Белгородской области уже возбуждала дела в отношении компаний, подозреваемых в реализации моторного топлива по завышенным ценам. Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков неоднократно подчеркивал, что ситуация с топливом в приграничном регионе находится на особом контроле Минэнергетики, а также местными властями предпринимаются усилия для полноценного снабжения региона топливом, особенно сельхозпредприятий.