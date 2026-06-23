В Пензенской области ввели ограничения на продажу бензина

В Пензенской области ввели временные ограничения на продажу автомобильного топлива с 23 июня. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.

«По решению оперативного штаба заправка на пензенских АЗС теперь осуществляется только в бензобак автомобиля. Для физлиц продажа бензина ограничена до 100 литров на одну машину, дизтоплива — до 200 литров», — подчеркнул господин Мельниченко.

По его словам, ограничения необходимы для того «чтобы сохранить стабильную обстановку на внутреннем топливно-энергетическом рынке». Он назвал эту меру временной. Власти продолжают ежедневный мониторинг ситуации на заправках.

Ограничения на продажу бензина в разных регионах России начали вводить с конца мая. В частности, 22 июня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в течение недели все АЗС региона будут продавать не более 30 л бензина на один автомобиль. Также сообщалось, что 23 июня в правительстве Липецкой области рассмотрят вопрос введения временных ограничений на продажу топлива. Один из вариантов предполагает отпуск по 30–40 литров на одну машину и только в бак автомобиля, рассказал министр информационной политики региона Михаил Шаршаков.