В Вологодской области ограничили продажу топлива на заправках ЛУКОЙЛа

На автозаправочных станциях (АЗС) ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) в Вологодской области ограничили продажу бензина и дизельного топлива. На заправках можно заправить топливо только в бак автомобиля: 30 л — бензина, 60 л — дизельного топлива, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

На заправках вдоль трасс можно заправить до 30 л бензина и до 200 л дизельного топлива. По словам господина Филимонова, ЛУКОЙЛ ввел ограничения по всей стране. Он заверил, что дефицита бензина в регионе нет.

«Лично обратился к крупным поставщикам топлива об обеспечении стабильных поставок топлива в область и снятию введенных ограничений. Направил обращение в ФАС России о действиях поставщиков для проверки злоупотребления доминирующим положением или создания дискриминационных условий»,— рассказал губернатор.

Ограничения на продажу бензина в разных регионах России начали вводить с конца мая. С 21 июня в Крыму приостановили свободную продажу топлива на АЗС, а также его отпуск по талонам. По словам главы республики Сергея Аксенова, топливо получают только госслужбы, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность региона. 22 июня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что на этой неделе все АЗС региона будут продавать не более 30 л бензина на один автомобиль. Сегодня ограничения ввели в Пензенской области: для физлиц продажа бензина ограничена до 100 л на машину, дизтоплива — до 200 л.