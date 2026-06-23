В Вологодской области ограничили продажу топлива на заправках ЛУКОЙЛа
На автозаправочных станциях (АЗС) ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) в Вологодской области ограничили продажу бензина и дизельного топлива. На заправках можно заправить топливо только в бак автомобиля: 30 л — бензина, 60 л — дизельного топлива, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
На заправках вдоль трасс можно заправить до 30 л бензина и до 200 л дизельного топлива. По словам господина Филимонова, ЛУКОЙЛ ввел ограничения по всей стране. Он заверил, что дефицита бензина в регионе нет.
«Лично обратился к крупным поставщикам топлива об обеспечении стабильных поставок топлива в область и снятию введенных ограничений. Направил обращение в ФАС России о действиях поставщиков для проверки злоупотребления доминирующим положением или создания дискриминационных условий»,— рассказал губернатор.
Ограничения на продажу бензина в разных регионах России начали вводить с конца мая. С 21 июня в Крыму приостановили свободную продажу топлива на АЗС, а также его отпуск по талонам. По словам главы республики Сергея Аксенова, топливо получают только госслужбы, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность региона. 22 июня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что на этой неделе все АЗС региона будут продавать не более 30 л бензина на один автомобиль. Сегодня ограничения ввели в Пензенской области: для физлиц продажа бензина ограничена до 100 л на машину, дизтоплива — до 200 л.
Ограничения на заправках и возможность дефицита топлива в различных регионах России — не новое явление. С конца мая 2026 года в разных областях страны начали вводить лимиты на продажу топлива. В сентябре 2025 года правительство России временно запретило экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка, а также восстановило топливный демпфер. Эти меры были призваны создать избыток топлива и снизить цены для потребителей. Тем не менее, независимые операторы АЗС периодически сталкиваются с проблемами поставок. Нехватка бензина часто связывается с логистическими трудностями, пиком внутреннего спроса (например, в период сельскохозяйственных работ) и внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.
Ранее ограничения на продажу топлива уже вводились на АЗС в Крыму из-за логистических проблем, связанных с атаками ВСУ, что привело к введению системы QR-кодов. Похожие проблемы возникали и в других регионах, таких как Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Рязанская, Новосибирская области, а также на Кубани, где фиксировались перебои в поставках и рост цен. Правительство и Минэнерго активно участвуют в регулировании рынка, работая над стабилизацией цен и обеспечением достаточных объемов топлива, при этом иногда возникают транспортно-логистические трудности.