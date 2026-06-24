Два человека пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь

В Севастополе силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы в ночь накануне и утром отразили две атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, было сбито 70 БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате атаки пострадали два человека: один получил осколочные ранения ноги, у второго диагностирована баротравма уха.

По информации городской спасательной службы, зафиксированы точечные повреждения в ряде многоквартирных домов. Жители сообщали о разбитых окнах и повреждении балконов. В Гагаринском районе обломки беспилотника попали в стену жилого дома, после чего произошло возгорание приемника газового котла; пожар был оперативно локализован. На место были направлены подразделения МЧС и специалисты газовой службы.

Также сообщается о повреждениях семи частных домов в различных районах города — зафиксированы локальные возгорания, пробитые крыши, повреждения фасадов и стен осколками.

Кроме того, в результате падения фрагментов сбитых БПЛА произошло шесть возгораний сухой травы в районах улицы Чернореченской, Монастырского и Фиолентовского шоссе.

Власти призвали жителей при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним и незамедлительно сообщать по номеру 112, а также ориентироваться исключительно на официальную информацию.

Вячеслав Рыжков