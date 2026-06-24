Вузы Кубани вошли в топ университетов РФ с высокими зарплатами выпускников в IT-сфере

SuperJob совместно с госкорпорацией «Роскосмос» представили первый рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников 2020–2025 годов, работающих в IT-сфере. В исследование вошли государственные и частные университеты, включая классические и профильные технические вузы; всего оценены 85 вузов из 39 городов. В рейтинге оказались два кубанских вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стал Московский физико-технический институт (МФТИ): средняя зарплата его выпускников, занятых в IT, составляет 350 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 20 тыс. руб., или 6%, по сравнению с предыдущим годом.

Второе место разделили Университет ИТМО и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, где средний уровень зарплат выпускников IT-направлений достиг 300 тыс. руб. В ИТМО показатель вырос на 10 тыс. руб. (3%), в МИФИ — на 20 тыс. руб. (7%), что позволило университету подняться в рейтинге.

На третьей позиции расположились Московский государственный университет, МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики — по 290 тыс. руб. в месяц. Зарплаты выпускников МГУ за год не изменились, что привело к снижению позиции в рейтинге. Бауманка и ВШЭ показали рост на 10 тыс. руб. (около 4%) и сохранили присутствие в группе лидеров.

Среди региональных вузов впервые в рейтинг вошел Кубанский государственный университет, заняв 18-е место. Средняя зарплата его выпускников в IT-сфере составила 150 тыс. руб. в месяц; при этом 77% выпускников остаются работать в Краснодаре.

Кубанский государственный технологический университет занял 19-е место, сохранив позицию по сравнению с прошлым годом. Средняя зарплата выпускников выросла на 10 тыс. руб. и достигла 145 тыс. руб., при этом 69% специалистов также продолжают карьеру в Краснодаре.

Организаторы отмечают, что в рейтинге учитывались вузы, чьи выпускники становились лауреатами международных премий и победителями крупнейших студенческих олимпиад.

Вячеслав Рыжков