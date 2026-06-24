По Крымскому мосту перекрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале, информирующем об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее, по данным на 08:00 мск, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не фиксировались. При этом в направлении выезда со стороны Керчи в ожидании ручного досмотра находились 620 транспортных средств, время ожидания превышало два часа.

Upd: Около 9:00 движение по мосту возобновили.

Вячеслав Рыжков