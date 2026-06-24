За ночь над Крымом, Кубанью и другими регионами РФ сбили 323 БПЛА

Министерство обороны РФ сообщило, что в течение минувшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным военного ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой и других областей, а также Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Кроме того, средства ПВО, как уточнили в Минобороны, работали над акваториями Азовского и Черного морей.

Вячеслав Рыжков