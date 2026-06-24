Продолжается отражение атаки ВСУ в Севастополе, сбиты еще 3 БПЛА

В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, три беспилотника были уничтожены в районах Парка Победы и Северной стороны. Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности, сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на объекты энергетической инфраструктуры Севастополь временно остался без электроснабжения. В настоящее время специалисты оценивают масштабы повреждений и проводят восстановительные работы. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

В связи с ситуацией Михаил Развожаев рекомендовал жителям экономно использовать заряд мобильных устройств и ограничить их применение случаями экстренной связи. Кроме того, горожанам рекомендовано избегать чрезмерной нагрузки на энергосистему после восстановления электроснабжения.

Вячеслав Рыжков