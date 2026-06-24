В Севастополе из-за отсутствия электричества встали троллейбусы

В Севастополе утром в среду не вышли на линию троллейбусы из-за отсутствия напряжения в контактной сети, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут. Чтобы добавить подвижной состав на самые востребованные маршруты, сегодня отменяем работу маршрутов №35, 41, 75, 84 и 129. Пожалуйста, планируйте время на дорогу с запасом»,— написал глава региона.

Кроме того, Михаил Развожаев обратил внимание жителей и гостей города на дорожную ситуацию. В настоящее время частично перекрыто движение по улице Чернореченской. Автомобилистам рекомендовано выбирать пути объезда.

Напомним, минувшей ночью вооруженные силы Украины нанесли удар по энергообъектам Севастополя. В результате город полностью обесточен. Специалисты экстренных служб приступили к ликвидации последствий и восстановлению энергоснабжения. О сроках возобновления движения электротранспорта будет сообщено дополнительно.

Наталья Решетняк