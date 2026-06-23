Главные новости за 23 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В Воронежской области в период с 23 по 25 июня объявлен траур в связи с ракетной атакой ВСУ на областной центр, произошедшей в понедельник. В результате удара пять человек погибли, нескольким десяткам понадобилась медицинская помощь. В течение трех дней в регионе будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали скорректировать содержание трансляций и воздержаться от развлекательных мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Росимущество выбрало арендатора бомбоубежища площадью 206 кв. м под Дворцом культуры имени Кирова (Ленинский проспект, 1) в Воронеже. Победителем торгов стало ООО «Фарватер» Владимира Колесникова. Компания предложила за помещение арендную плату в размере 102,1 тыс. руб. в месяц при начальной цене 97,3 тыс. руб.

ВС РФ оставил без изменений решение о передаче в Мещанский райсуд Москвы уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, следует из материалов суда. Обвиняемыми по нему выступают 10 человек, в том числе бывшие заместители губернатора Владимир Базаров и Рустэм Зайнуллин.

В правительстве Липецкой области рассматривают вопрос введения временных ограничений на продажу топлива. Один из вариантов предполагает отпуск по 30–40 литров на одну машину и только в бак автомобиля.

Липецкий областной суд оставил под стражей владельца строительной компании ООО «Экотерм» Кирилла Филонова, который обвиняется в мошенническом хищении более 100 млн руб. при исполнении контрактов.

Пятеро жителей Курской области остаются на территории Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Как уточнила госпожа Лантратова, с российской стороны насчитывается значительное число граждан Курской области, числящихся без вести пропавшими. Губернатор Александр Хинштейн держит данную ситуацию на личном контроле.

Власти Орловской области направили в ФАС России запрос по поводу правомерности роста цен на частных автозаправочных станциях. Также, по словам губернатора Андрея Клычкова, в регионе на 57 АЗС федеральных сетей с госучастием «никаких 80–100 руб. за литр нет».

В соответствии с постановлением правительства Тамбовской области в регионе установлен особый противопожарный режим, который будет действовать до 1 октября 2026 года. На период его действия введены дополнительные требования пожарной безопасности.

Денис Данилов