Суд оставил в СИЗО главу липецкой строительной фирмы по делу о хищении 100 млн

Липецкий областной суд оставил под стражей владельца строительной компании ООО «Экотерм» Кирилла Филонова, который обвиняется в мошенническом хищении более 100 млн руб. при исполнении контрактов (ч. 4, 6, 7 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Жалоба его защиты на арест предпринимателя в СИЗО оставлена без удовлетворения, следует из картотеки дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», господина Филонова задержали в середине мая. Расследованием уголовных дел в его отношении занимается УМВД. В его основу легли обстоятельства исполнения в 2021–2025 годах контрактов на строительно-монтажные работы с муниципальными учреждениями, образовательными и коммерческими организациями в Липецкой области, Подмосковье и Нижнем Новгороде. Следствие считает, что обязательства по ним исполнялись не в полном объеме, при этом заказчикам предоставляли фиктивные акты.

УМВД ходатайствовало о заключении предпринимателя под стражу, но суд 15 мая отправил его под домашний арест. Через несколько дней полицейские обнаружили факты нарушения Кириллом Филоновым меры пресечения. По версии ведомства, 20 мая он нарушал путь следования к следователю, посещая различные точки, а 22 мая и вовсе покинул место отбывания домашнего ареста. Как оказалось, система отслеживания его местоположения зафиксировала «нарушение расписания присутствия браслета». Ведомство вышло в суд с ходатайством о заключении предпринимателя в СИЗО. При его рассмотрении Октябрьский райсуд арестовал господина Филонова до 13 июля.

Защита подала на решение суда апелляционную жалобу. По мнению представителей предпринимателя, он не нарушал меру пресечения: электронный браслет якобы выдал неверную информацию из-за того, что его часто приходилось ставить на зарядку. Облсуд не принял аргументы защиты и оставил Кирилла Филонова под стражей.

Сергей Толмачев