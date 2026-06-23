Российский омбудсмен назвала число удерживаемых на Украине курян

Пятеро жителей Курской области остаются на территории Украины. Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова по итогам встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как уточнила госпожа Лантратова, с российской стороны насчитывается значительное число граждан Курской области, числящихся без вести пропавшими. Губернатор Александр Хинштейн держит данную ситуацию на личном контроле.

Вторжение ВСУ на территорию Курской области началось 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении региона. По словам Хинштейна, за это время погибли 507 мирных жителей.

В начале июня российский омбудсмен сообщила, что ведет переговоры с украинской стороной о возвращении в Россию членов десяти семей. В частности, речь шла о шести жителях Курской области.

Кабира Гасанова