ВС РФ утвердил передачу в Москву дела бывших белгородских вице-губернаторов

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ оставила без изменений решение о передаче в Мещанский райсуд Москвы уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, следует из материалов суда. Обвиняемыми по нему выступают 10 человек, в том числе бывшие заместители губернатора Владимир Базаров и Рустэм Зайнуллин.

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Подсудность уголовного дела была изменена Верховным судом по ходатайству Генеральной прокуратуры. По мнению ведомства, бывшие статусы господ Базарова и Зайнуллина свидетельствуют о наличии «возможности возникновения» обоснованных сомнений в объективности судей Белгородской области. Защитники большинства фигурантов отрицали возможность какого-либо влияния на белгородские суды и указывали, что рассмотрение дела в Москве усложнит участие в деле большинства свидетелей, более 80 из которых живут в Белгородской области. Апелляционная коллегия Верховного суда не приняла аргументы адвокатов.

Господину Базарову вменяется четыре эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также растрата и злоупотребление полномочиями (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 3 ст. 285 УК РФ), а господину Зайнуллину — по одному эпизоду взятки и растраты (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вместе с ними обвиняемыми являются бывшие начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников и его заместители Лариса Стрелецкая и Андрей Решетько, экс-замминистра строительства Белгородской области Владимир Губарев, а также предприниматели Константин Зимин, Юрий Лицавкин, Сергей Серебрянский и Эдгар Херимян. В зависимости от ролей им вменяются те же самые преступления, а также дача взяток и мошенничество (ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Большинство указанных в деле статей предусматривают наказания до 10 лет лишения свободы, а получение взяток — до 15 лет. Под домашним арестом находятся господа Лицавкин и Серебрянский, остальные — под стражей. Официально в правоохранительных органах не раскрывали суть уголовного дела и размер ущерба.

Активное расследование хищений при строительстве фортификаций в Белгородской области местная полиция начала в прошлом году. Первым по делу в Белгороде задержали и заключили под стражу Сергея Петрякова, которому вменили хищение 11 млн руб. Его фирма ООО «Стройинвестрезерв» была одним из крупнейших подрядчиков местных властей. После этого под следствием оказался вице-губернатор Рустэм Зайнуллин, а дело передали на расследование в следственный департамент МВД. По ходатайству Генпрокуратуры с участвовавших в строительстве оборонительных сооружений предпринимателей и чиновников взыскано порядка 1 млрд руб. Первые приговоры о растрате при строительстве вынесли в этом году.

Сергей Толмачев