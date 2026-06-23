«Фарватер» арендовал на пять лет бомбоубежище под ДК Кирова в Воронеже

Росимущество выбрало арендатора бомбоубежища площадью 206 кв. м под Дворцом культуры имени Кирова (Ленинский проспект, 1) в Воронеже. Победителем торгов стало ООО «Фарватер» Владимира Колесникова. Компания предложила за помещение арендную плату в размере 102,1 тыс. руб. в месяц при начальной цене 97,3 тыс. руб. Информация появилась в ГИС «Торги». Ранее из-за бомбоубежища под ДК Кирова под уголовное преследование попал бывший депутат гордумы Воронежа Сергей Кудрявцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Фарватер» было зарегистрировано в Воронеже в марте 2015 года. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Уставный капитал предприятия составляет 20 тыс. руб. С момента основания фирмой руководит Владимир Колесников, который также является единственным учредителем. В 2025 году выручка ООО «Фарватер» составила 409 тыс. руб. Чистая прибыль выросла с 6 до 37 тыс. руб.

В аукционе также приняли участие еще две фирмы — ООО Торговый дом «Агростар» Сергея Ландакова и ООО «Альянс ВК», которому принадлежит здание ДК Кирова. Учредителями «Альянс ВК» выступают Сергей Кудрявцев, Эрик Арутюнян и Владислав Колиух.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Росимущество предложило арендовать бомбоубежище для использования под нежилые цели. Шаг аукциона составлял 5% от начальной суммы (4 862 руб.). Размер задатка установили на 10% от начальной стоимости лота — 9 725 руб.

В конце мая также стало известно, что апелляция отказала по жалобе «Альянс ВК» на решение первой инстанции, в которой фирма настаивала на признании незаконным осмотра фасада ДК, проведенного управой Левобережного района в июне 2024 года. Заявление компании поставило на паузу производство по иску городской администрации, в котором муниципалитет просит суд обязать фирму привести фасад ДК в порядок за счет собственных средств в двухмесячный срок.

В 2022 году экс-депутата гордумы Воронежа Сергей Кудрявцев признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере в связи с незаконной приватизацией ДК. Следствие и суд посчитали, что господин Кудрявцев утаил информацию о наличии под зданием бомбоубежища, находившегося в госсобственности. Следствие оценило ущерб от действий Сергея Кудрявцева в 31,3 млн руб. Экс-депутату сначала назначили условный срок, но затем облсуд ужесточил наказание, заменив его на реальный. Как сообщал «Ъ-Черноземье», из колонии господина Кудрявцева освободили осенью 2023 года после замены наказания на принудительные работы.

Подробнее об уголовном деле учредителя «Альянс ВК» и бывшего депутата читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов