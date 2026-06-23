Орловские власти пожаловались в ФАС на завышающие цены сети заправок

Власти Орловской области направили в ФАС России запрос по поводу правомерности роста цен на частных автозаправочных станциях (АЗС). Об этом заявил в ходе прямого эфира губернатор Андрей Клычков. Он добавил, что на 57 АЗС федеральных сетей с госучастием «никаких 80–100 руб. за литр» нет. По его словам, в регионе работает 41 заправка «Роснефти» и 16 — «Газпрома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Господин Клычков также рассказал, что, будучи в Москве, обратил внимание на то, что «цены задрали». По его словам, после удара БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу в Москве 18 июня все частные сети начали повышать стоимость топлива. При этом реакция людей напомнила губернатору спрос на гречку и туалетную бумагу в ковидные времена.

Глава региона отметил, что перебоев с поставками топлива в Орловской области нет. Кроме того, область снабжает ресурсом соседние субъекты (какие именно, он не уточнил). Также власти держат на контроле обеспеченность топливом аграриев. Господин Клычков прогнозирует, что и дальше «все будет спокойно».

В середине июня рост цен на бензин обсудили в правительстве Воронежской области. Тогда региональный бизнес заявил, что ценообразование зависит от стоимости топлива на бирже. Федеральные поставщики сказали, что ориентируются только на инфляцию. Через несколько дней Воронежстат опубликовал данные о резком росте цен на бензин в регионе. На прошедших выходных «Ъ-Черноземье» сообщал о том, что липецкий губернатор Игорь Артамонов и глава регионального УФАС Ирина Поткина договорились об усиленной совместной работе властей и ведомства по вопросу повышения стоимости топлива.

Алина Морозова