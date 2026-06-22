Главные новости за 22 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Пять человек погибли в Воронеже в результате ракетной атаки ВСУ. Еще десятки человек пострадали. Из-за удара также существенно повреждены верхние этажи производственного здания предприятия. Пострадали также фасады ближайших многоквартирных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание правительства Воронежской области на площади Ленина

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Здание правительства Воронежской области на площади Ленина

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На левом берегу Воронежа был введен режим ЧС. Изменены маршруты общественного транспорта. В случае необходимости мэрия города готова организовать пребывание пострадавших в пунктах временного размещения.

В Белгородской области назначили двух советников врио губернатора Александра Шуваева. В частности, пост советника главы региона занял Алексей Охлопков, ранее работавший замглавы Ханты-Мансийского автономного округа. Также сообщалось, что советником губернатора Белгородской области стал ветеран СВО Евгений Кудрявцев.

Прокуратура отсудила у парка «Олений» участки на 158 га в Липецкой области. В 2016 году администрация Сотниковского сельсовета Краснинского округа заключила с ООО «Вавилово» договоры купли-продажи двух участков площадью 38,3 га и 119,2 га. Суд установил, что сделки совершены с нарушением закона.

Боты сорвали голосование о запрете продажи вейпов в Курской области. По состоянию на 22 июня в голосовании на странице губернатора приняли участие более 23,5 тыс. пользователей. Из них 51% проголосовал за введение запрета на продажу вейпов, а 49% высказались против.

Орловский губернатор возглавил региональный список КПРФ на выборах в Госдуму. Помимо Орловской области в группу кандидатов от партии вошли Брянская, Смоленская и Курская области.

Тамбовский губернатор Евгений Первышов прокомментировал ограничения на продажу бензина, сказав, что «обстановка находится под контролем». Он также поручил региональному министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства усилить контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов.

Егор Якимов